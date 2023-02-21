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РФ планує захопити аеропорт у Кишиневі для перекидання військ, - прем'єр Молдови

Фото: прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан (facebook com recean md)
Автор: Дмитро Браславський

Росія планує захопити аеропорт у Кишиневі та перекинути туди своїх військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Молдови Доріна Речана, яку приводить Moldova1.

"Існує кілька сценаріїв дестабілізації. Вони включають кілька елементів, у тому числі й ті, про які ви згадали, цитуючи слова президента України Володимира Зеленського", - заявив прем'єр Молдови.

За його словами, молдавські органи готові протистояти таким викликам. Він наголосив, що його мета забезпечити мир і стабільність у країні.

"Молдова виступає за мирне врегулювання придністровського конфлікту, і ми маємо узгодити наші цілі щодо миру та безпеки", - сказав Речан.

Нагадаємо, що новий прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан виступив зі необхідність демілітаризації Придністров'я, а також видворення звідти всіх російських військових.

Нещодавно українська розвідка перехопила план РФ щодо дестабілізації політичної ситуації у Молдові.

Після цього президент Мая Санду заявила про те, що Росія хоче за допомогою людей з військовою підготовкою та опозиційних протестів змінити владу в країні.

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Російська ФедераціяМолдова