РФ планирует "узаконить" оккупацию территорий Украины в 2026 году: что задумал Кремль

Россия хочет легитимизировать временно оккупированные территории Украины через выборы в Госдуму в 2026 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации в Telegram .

Как отметили в ЦПД, российская Центральная избирательная комиссия сформировала избирательные одномандатные округа на временно оккупированных территориях:

в Донецкой области - три округа;

в Луганской области - два округа;

в Запорожской и Херсонской областях - по одному.

"В 2026 году Кремль планирует завести в Госдуму 11 депутатов с временно оккупированных территорий Украины. Для этого сокращается количество округов на территории самой России", - добавили в Центре противодействия дезинформации.

Для России создание "избирательных округов" на временно оккупированных территориях Украины - стандартная практика. В частности, после оккупации Крыма Москва создала там четыре округа для выборов в Госдуму в 2016 и 2021 годах. Украина не признала такие "выборы".

При этом в марте 2024 года на временно оккупированных территориях Россия проводила "выборы" президента, чтобы легализовать оккупацию из-за результатов в пользу диктатора Владимира Путина.