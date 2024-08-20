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Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В РФ после провальной защиты границы создали группировки войск "Белгород", "Брянск" и "Курск"

Фото: Андрей Белоусов, министр обороны России (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Власти России решили создать группировки войск "Белгород", "Курск" и "Брянск". Они должны защищать территории от атак дронов и не только.

Об этом сказано в заявлении Министерства обороны России, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Коммерсант".

По данным ведомства страны-агрессора, сегодня под руководством министра обороны Андрея Белоусова прошло совещание с координационным советом по безопасности приграничья Курской, Белгородской и Брянской областей. 

В ходе совещания было принято решение о создании группировок войск "Белгород", "Курск" и "Брянск", они должны подчиняться координационному совету. 

В частности, три группировки войск будут отвечать "за защиту граждан и территорий от атак дронов и других средств нападения" вместе с представителем Генштаба ВС РФ. 

 

Что предшествовало

Напомним, две недели назад украинские воины зашли на территорию Курской области. Россияне не смогли сдержать их наступление - граница была укреплена неопытными солдатами, также там находились срочники.

Украинским воинам удалось взять под контроль территорию площадью 1500 квадратных километров и 92 населенных пункта.

Также много российских военных попало в плен. Как писало The Washington Post, за десять дней в одну из украинских тюрем доставили около 250 российских срочников.

При этом сегодня президент Украины Владимир Зеленский после доклада главнокомандующего ВСУ Александра Сырского отмечал, что приоритетом в ходе операции в Курской области является пополнение обменного фонда.

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