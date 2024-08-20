В РФ после провальной защиты границы создали группировки войск "Белгород", "Брянск" и "Курск"

Власти России решили создать группировки войск "Белгород", "Курск" и "Брянск". Они должны защищать территории от атак дронов и не только.
Об этом сказано в заявлении Министерства обороны России, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Коммерсант".
По данным ведомства страны-агрессора, сегодня под руководством министра обороны Андрея Белоусова прошло совещание с координационным советом по безопасности приграничья Курской, Белгородской и Брянской областей.
В ходе совещания было принято решение о создании группировок войск "Белгород", "Курск" и "Брянск", они должны подчиняться координационному совету.
В частности, три группировки войск будут отвечать "за защиту граждан и территорий от атак дронов и других средств нападения" вместе с представителем Генштаба ВС РФ.
Напомним, две недели назад украинские воины зашли на территорию Курской области. Россияне не смогли сдержать их наступление - граница была укреплена неопытными солдатами, также там находились срочники.
Украинским воинам удалось взять под контроль территорию площадью 1500 квадратных километров и 92 населенных пункта.
Также много российских военных попало в плен. Как писало The Washington Post, за десять дней в одну из украинских тюрем доставили около 250 российских срочников.
При этом сегодня президент Украины Владимир Зеленский после доклада главнокомандующего ВСУ Александра Сырского отмечал, что приоритетом в ходе операции в Курской области является пополнение обменного фонда.
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