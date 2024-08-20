В РФ после провальной защиты границы создали группировки войск "Белгород", "Брянск" и "Курск"

По данным ведомства страны-агрессора, сегодня под руководством министра обороны Андрея Белоусова прошло совещание с координационным советом по безопасности приграничья Курской, Белгородской и Брянской областей.

В ходе совещания было принято решение о создании группировок войск "Белгород", "Курск" и "Брянск", они должны подчиняться координационному совету.

В частности, три группировки войск будут отвечать "за защиту граждан и территорий от атак дронов и других средств нападения" вместе с представителем Генштаба ВС РФ.