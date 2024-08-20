У РФ після провального захисту кордону створили угруповання військ "Бєлгород", "Брянськ" та "Курськ"

Влада Росії вирішила створити угруповання військ "Бєлгород", "Курськ" та "Брянськ". Вони повинні захищати території від атак дронів і не лише.
Про це сказано в заяві Міністерства оборони Росії, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Комерсант".
За даними відомства країни-агресора, сьогодні під керівництвом міністра оборони Андрія Бєлоусова відбулася нарада з координаційною радою з безпеки прикордоння Курської, Бєлгородської та Брянської областей.
У ході наради було ухвалено рішення про створення угруповань військ "Бєлгород", "Курськ" та "Брянськ", вони повинні підкорятися координаційній раді.
Зокрема, три угруповання військ відповідатимуть "за захист громадян та територій від атак дронів і інших засобів нападу" разом із представником Генштабу ЗС РФ.
Нагадаємо, два тижні тому українські воїни зайшли на територію Курської області. Росіяни не змогли стримати їхнього наступу - кордон був укріплений недосвідченими солдатами, також там перебували терміновики.
Українським воїнам вдалося взяти під контроль територію площею близько 1200 квадратних кілометрів та 92 населені пункти.
Також багато російських військових потрапили у полон. Як писало The Washington Post, за десять днів до однієї з українських в'язниць доставили близько 250 російських терміновиків.
При цьому сьогодні президент України Володимир Зеленський після доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського наголошував, що пріоритетом у ході операції у Курській області є поповнення обмінного фонду.
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