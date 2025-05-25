ua en ru
Вс, 25 мая News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Авто Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Контакты Команда О компании Редакционная политика

РФ после паузы ударила по Украине ракетой Х-22: чем она опасна

Киев, Воскресенье 25 мая 2025 12:40
UA EN RU
РФ после паузы ударила по Украине ракетой Х-22: чем она опасна Фото: начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Россия после длительной паузы ударила по Украине ракетой Х-22. Ее носителем является дальний стратегический бомбардировщик Ту-22М3.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

"В частности, сегодня была применена ракета Х-22, которая ранее часто применялась. Была какая-то пауза, и сегодня мы видим, что самолет Ту-23 запустил такую ракету, 950 кг - взрывная часть", - сказал Игнат.

По его словам, особенность этой ракеты - это применение по авианосным группам. Другая опасность Х-22 - это неточность. Допустимая неточность в радиусе поражения составляет 600 метров.

"Такой ракетой они снова атаковали Украину, что говорит об очередном террористическом намерении России против нашего народа", - отметил спикер.

Он добавил, что во время отражения сегодняшней атаки отличились зенитные группы во многих регионах, а также истребители F-16 и Mirage.

"Ракетные бригады показали высокую эффективность сбивания крылатых ракет. К сожалению, баллистика сегодня летела по разным регионам, и перехватить баллистику сегодня не удалось", - сказал Игнат.

По его словам, рекордное количество дронов, которые сегодня оккупанты выпустили по Украине, свидетельствует, что враг наращивает производство ударных БПЛА и беспилотников-имитаторов.

Что известно о ракете Х-22

Ту-22М3 является носителем ракеты Х-22, которую называют "слепыми убийцами". Это противокорабельная ракета, которая была разработана в середине прошлого века. Эти ракеты являются единственными ракетами для Ту-22М3, которые подходят для ударов по наземным целям.

Масса боевой части Х-22 составляет до тысячи килограммов. Это больше, чем имеет аэробаллистическая ракета "Кинжал" и другие российские ракеты.

Напомним, что в апреле 2024 года украинские защитники впервые с начала полномасштабного вторжения РФ уничтожили российский стратегический бомбардировщик Ту-22М3 и две ракеты Х-22.

Рекордная атака РФ

Этой ночью РФ нанесла по Украине комбинированный удар - оккупанты выпустили 298 дронов и 69 ракет, в том числе баллистические. Силы ПВО сбили 45 ракет и обезвредили 266 беспилотников.

Оккупанты атаковали 13 регионов. По всей Украине повреждено более 80 жилых домов.

В результате атаки погибли 12 человек, более 60 человек ранены. Среди погибших - трое детей из одной семьи в Житомирской области.

Больше о последствиях массированной атаки России - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Воздушные силы Украины Война в Украине Ракеты Ракетная атака
NEWS
Как выглядит многоэтажка на Лукьяновке после атаки на Киев: фоторепортаж
Как выглядит многоэтажка на Лукьяновке после атаки на Киев: фоторепортаж
DAILY
Мамы вывозят 17-летних сыновей за границу, но они пишут НМТ, - Михаил Винницкий, МОН
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Мамы вывозят 17-летних сыновей за границу, но они пишут НМТ, - Михаил Винницкий, МОН