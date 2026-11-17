Российские власти подтвердили атаки на Крымский мост и заявили о повреждении конструкции. Также в России открыли дело о "теракте".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Следственный комитет Российской Федерации .

По версии российского Следственного комитета, в результате ударов беспилотниками конструкция переправы получила повреждения.

Из-за этого было возбуждено дело о "теракте" по статье 205 Уголовного кодекса России.

Между тем, вице-премьер России Марат Хуснуллин уже доложил российскому диктатору Владимиру Путину о ситуации вокруг Крымского моста, сообщил спикер Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, доклад прошел после заседания правительственной комиссии, на котором рассматривали ситуацию вокруг переправы.

Удары по Крымскому мосту

Напомним, Крымский мост подвергся двум атакам в течение 16 и 17 ноября. После первой атаки спутниковые снимки свидетельствовали о повреждении дорожного полотна по меньшей мере в двух местах и деформации одной из арок.

В ночь на 17 ноября переправа снова оказалась под атакой. В районе Керченского пролива раздалась серия мощных взрывов.