РФ подняла три бомбардировщика Ту-160: когда возможна ракетная угроза

Россияне подняли в воздух бомбардировщики Ту-160 в Иркутской области. Ракеты могут долететь до воздушного пространства Украины ночью.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.
Как отметили военные, самолеты взлетели с аэродрома "Белая".
"В случае осуществления пусков крылатых ракет, вхождение их в воздушное пространство Украины ожидается ориентировочно после 03:00", - уточнили в Воздушных силах.
Украинцев призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях.
Россияне используют Ту-160 для пусков по Украине крылатых ракет Х-101.
Напомним, сегодня, 6 октября, президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что украинская разведка получила информацию о подготовке нового российского массированного удара.
Чуть позже глава украинского государства рассказал об обновленной информации от разведки о планах россиян нанести массированный удар.
Он отметил, что силы противовоздушной обороны подготовились к вероятной атаке.
Также президент призвал украинцев реагировать на сигналы воздушной тревоги.
Стоит заметить, что завтра, 7 октября, российский диктатор Владимир Путин отмечает свой день рождения, поэтому такой удар может быть демонстративным.
К слову, на завтра из-за недавних ударов РФ по энергетике уже запланированы графики почасовых отключений света. Ограничения будут действовать не во всех регионах.