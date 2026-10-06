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РФ подняла три бомбардировщика Ту-160: когда возможна ракетная угроза

22:38 06.10.2026 Вт
2 мин
aimg Иван Носальский
Иллюстративное фото: российские Ту-160 взлетели в Иркутской области (wikipedia.org)

Россияне подняли в воздух бомбардировщики Ту-160 в Иркутской области. Ракеты могут долететь до воздушного пространства Украины ночью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Как отметили военные, самолеты взлетели с аэродрома "Белая".

"В случае осуществления пусков крылатых ракет, вхождение их в воздушное пространство Украины ожидается ориентировочно после 03:00", - уточнили в Воздушных силах.

Украинцев призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях.

Россияне используют Ту-160 для пусков по Украине крылатых ракет Х-101.

Угроза российской атаки

Напомним, сегодня, 6 октября, президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что украинская разведка получила информацию о подготовке нового российского массированного удара.

Чуть позже глава украинского государства рассказал об обновленной информации от разведки о планах россиян нанести массированный удар.

Он отметил, что силы противовоздушной обороны подготовились к вероятной атаке.

Также президент призвал украинцев реагировать на сигналы воздушной тревоги.

Стоит заметить, что завтра, 7 октября, российский диктатор Владимир Путин отмечает свой день рождения, поэтому такой удар может быть демонстративным.

К слову, на завтра из-за недавних ударов РФ по энергетике уже запланированы графики почасовых отключений света. Ограничения будут действовать не во всех регионах.

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