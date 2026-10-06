РФ подняла три бомбардировщика Ту-160: когда возможна ракетная угроза

Как отметили военные, самолеты взлетели с аэродрома "Белая".

"В случае осуществления пусков крылатых ракет, вхождение их в воздушное пространство Украины ожидается ориентировочно после 03:00", - уточнили в Воздушных силах.

Украинцев призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях.

Россияне используют Ту-160 для пусков по Украине крылатых ракет Х-101.

Угроза российской атаки

Напомним, сегодня, 6 октября, президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что украинская разведка получила информацию о подготовке нового российского массированного удара.

Чуть позже глава украинского государства рассказал об обновленной информации от разведки о планах россиян нанести массированный удар.

Он отметил, что силы противовоздушной обороны подготовились к вероятной атаке.

Также президент призвал украинцев реагировать на сигналы воздушной тревоги.