РФ подняла в небо стратегическую авиацию Ту-95МС: вероятно, враг запустит ракеты

"Внимание! Зафиксирован взлет нескольких бортов Ту-95 с аэродрома "Оленья" (Мурманская область, РФ). Следите за нашими сообщениями", - сказано в заметке в 01:09.

Также военные отметили, чтобы в случае объявления воздушной тревоги люди направлялись в укрытие.

Отметим, что накануне мониторинговые каналы тоже информировали, что зафиксировали взлет Ту-95МС. Также были сообщения, что враг вывел в Черное море по меньшей мере два носителя крылатых ракет типа "Калибр".

Стоит отметить и тот факт, что сейчас во многих областях Украины зафиксированы вражеские дроны.

Где объявили тревогу

По состоянию на 01:28 карта воздушных тревог выглядит так. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Ровенской, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Черкасской, Кировоградской, Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Полтавской, Харьковской и Донецкой областях.