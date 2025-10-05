РФ підняла в небо стратегічну авіацію Ту-95МС: ймовірно, ворог запустить ракети

"Увага! Зафіксовано зліт кількох бортів Ту-95 з аеродрому "Оленья" (Мурманська область, РФ). Слідкуйте за нашими повідомленнями", - сказано у дописі о 01:09.

Також військові наголосили , щоб у разі оголошення повітряної тривоги люди прямували в укриття.

Зазначимо, що напередодні моніторингові канали теж інформували, що зафіксували зліт Ту-95МС. Також були повідомлення, що ворог вивів у Чорне море щонайменше два носія крилатих ракет типу "Калібр".

Варто зазначити і той факт, що наразі у багатьох областях України зафіксовано ворожі дрони.

Де оголосили тривогу

Станом на 01:28 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Рівненській, Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській, Черкаській, Кіровоградській, Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Полтавській, Харківській та Донецькій областях.