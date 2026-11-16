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РФ подготовилась к удару. Зеленский призвал реагировать на тревоги

20:16 16.11.2026 Пн
1 мин
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (facebook.com_zelenskyy.official)

Украинцам в течение вечера, ночи и завтрашнего дня следует реагировать на сигналы ракетной опасности, поскольку РФ готова к новому удару.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского.

"Сегодня вечером, ночью и в течение завтрашних суток реагируйте на сигналы ракетной опасности, пожалуйста", - отметил глава государства.

По словам президента, есть информация, что российские оккупанты подготовились к удару.

"Берегите себя. И они там, в России, должны знать, что на каждое их зло будет наш справедливый ответ", - добавил Зеленский.

Напомним, сегодня, 16 ноября, Россия ударила по двум предприятиям в Чернигове. В результате вражеской атаки погибли два человека, еще четыре ранены.

Ранее РФ атаковала предприятия в двух областях Украины. В Днепре после удара вспыхнул пожар на пищевом предприятии, а в Одесской области повреждены объекты агрологистики и упаковки.

Кроме того, утром россияне атаковали энергетические объекты ДТЭК в Одесской области. В результате удара без электроэнергии остались 52,2 тысячи семей.

Отметим, премьер Сергей Корецкий заявил, что в ноябре Россия может запускать по Украине в 12 раз больше реактивных "Шахедов", чем в октябре.

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