РФ под Купянском даже с кратным преимуществом не может добиться весомых успехов, - эксперты

Российские войска даже с кратным преимуществом в личном составе не могут добиться весомых территориальных успехов на Купянском направлении.

Военный эксперт Владислав Селезнев рассказал, что россияне хотят реализовать так называемый "план большого наступления" командующего оккупационными войсками Валерия Герасимова.

"Они атаковали наши рубежи, получили отпор, отступили с потерями и сейчас проводят передислокацию. Но параллельно начали наступление в направлении Купянска, поскольку там у них группировки численностью 100 тысяч человек", - сказал он.

По словам эксперта, враг даже с кратным преимуществом в личном составе не может добиться весомых территориальных успехов. Ведь "если говорить о продвижении на сотни метров или до 2-3 километров, то с учетом имеющихся ресурсов - это ни о чем".

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в свою очередь отметил, что перед оккупантами на этом направлении ставили две цели и обе не достигнуты. Во-первых, им не удалось проломить оборону, выйти на Оскол и продолжить движение на Лиман и Белогоровку, чтобы создать угрозу украинским войскам под Бахмутом. Во-вторых, не удалось отвлечь ВСУ по южным направлениям.

"Но следует отметить, что атаки не прекращаются. Просто пока они никакого успеха там не имеют, и я надеюсь, что так будет и дальше", - добавил эксперт.

Ситуация на Купянском направлении

По словам заместителя министра обороны Украины Анны Маляр, всю прошлую неделю оккупанты пытались вернуть под свой контроль территории Харьковской области, потерянные ранее. Поэтому горячее всего было на Купянском направлении.

Представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что ситуация на Купянском направлении сложная, но контролируемая. Вооруженные силы Украины знают все планы российских захватчиков и срывают их.

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