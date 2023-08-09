РФ під Куп'янськом навіть із кратною перевагою не може досягти вагомих успіхів, - експерти

Російські війська навіть із кратною перевагою в особовому складі не можуть досягти вагомих територіальних успіхів на Куп'янському напрямку.

Військовий експерт Владислав Селезньов розповів, що росіяни хочуть реалізувати так званий "план великого наступу" командувача окупаційними військами Валерія Герасимова.

"Вони атакували наші рубежі, отримали відсіч, відступили із втратами і зараз проводять передислокацію. Але паралельно почали наступ у напрямку Куп'янська, оскільки там у них угруповання чисельністю 100 тисяч осіб", - сказав він.

За словами експерта, ворог навіть із кратною перевагою в особовому складі не може досягти вагомих територіальних успіхів. Адже "якщо говорити про просування на сотні метрів або до 2-3 кілометрів, то з урахуванням наявних ресурсів - це ні про що".

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко своєю чергою зазначив, що перед окупантами на цьому напрямку ставили дві цілі й обидві не досягнуто. По-перше, їм не вдалося проломити оборону, вийти на Оскіл та продовжити рух на Лиман і Білогорівку, аби створити загрозу українським військам під Бахмутом. По-друге, не вдалося відволікти ЗСУ з південних напрямків.

"Але слід зазначити, що атаки не припиняються. Просто поки вони жодного успіху там не мають, і я сподіваюся, що так буде й надалі", - додав експерт.

Ситуація на Куп'янському напрямку

За словами, заступниці міністра оборони України Ганни Маляр, весь минулий тиждень окупанти намагалися повернути під свій контроль території Харківської області, втрачені раніше. Тому найгарячіше було на Куп'янському напрямку.

Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявив, що ситуація на Куп’янському напрямку складна, але контрольована. Збройні сили України знають про всі плани російських загарбників і зривають їх.

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