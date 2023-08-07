Череватый о ситуации возле Купянска: мы знаем все планы россиян и срываем их

Ситуация в Купянском направлении сложная, но контролируемая. Вооруженные Силы Украины знают все планы российских захватчиков и срывают их.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Восточной группировки войск Сергей Череватый в эфире Радио Свобода .

Он отметил, что на Купянском направлении оккупанты уже несколько недель подряд пытаются наступать и ищут слабые места в обороне ВСУ. Однако российская армия не сможет взять позиции, которые были освобождены украинскими военными прошлой осенью.

"Это они так надеются, они живут реваншем. И это уже не один месяц. Сначала было взято Донецкую и Луганскую области как промежуточный этап. Здесь, учитывая, что наши враги привязаны к датам, символам - они бы до начала сверхуспешной Харьковской операции, где их просто унизили, в считанные дни выбросили с огромной территории. Оставить технику и снаряды", - сказал Череватый.

По его словам, бесспорно россияне хотели бы прорваться в район Купянска и повторить хоть какой-то отголосок славы, которую они получили во время оккупации территорий Донецкой и Луганской областей.

"Однако мы знаем все их намерения, знаем все сосредоточенные подразделения всех командиров. Все планы. И поэтому уже много недель подряд срываем эти их намерения. И, несмотря на определенную эскалацию, сейчас ситуация, если характеризовать по-военному, очень сложная, но абсолютно контролируемая", - рассказал спикер.

Ситуация на Купянском направлении

По словам заместителя министра обороны Украины Анны Маляр, всю прошлую неделю оккупанты пытались вернуть под свой контроль территории Харьковской области, потерянные ранее. Поэтому горячее всего было на Купянском направлении.