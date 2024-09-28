РФ превращает школы оккупированного Мелитополя в военные казармы для детей, - ЦНС

В частности, глава областной ассоциации так называемых ветеранов "специальной военной операции" (или говоря прямо войны против Украины) Александр Остапенко, вместе с местными коллаборантами создает на базе местных школ специализированные классы-казармы для учеников старших классов.

"Оккупанты делают все для того, чтобы превратить наших детей в будущий мобилизационный резерв, готовя их к службе в российской армии", - говорится в сообщении.

В ЦНС подчеркнули, что через подобные "воспитательные" меры власти РФ пытаются создать новое поколение, которое будет лояльным к оккупантам и готово участвовать в войнах за интересы Кремля.