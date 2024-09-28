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РФ превращает школы оккупированного Мелитополя в военные казармы для детей, - ЦНС

Фото: подростки на оккупированных территориях Украины (vk.com/avangard_patriot)
Автор: Эдуард Ткач

Враг во временно оккупированном Мелитополе начал внедрение кремлевской программы по милитаризации украинских детей "служу отечеству". Для этого активно привлекаются боевики армии РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).

В частности, глава областной ассоциации так называемых ветеранов "специальной военной операции" (или говоря прямо войны против Украины) Александр Остапенко, вместе с местными коллаборантами создает на базе местных школ специализированные классы-казармы для учеников старших классов.

"Оккупанты делают все для того, чтобы превратить наших детей в будущий мобилизационный резерв, готовя их к службе в российской армии", - говорится в сообщении.

В ЦНС подчеркнули, что через подобные "воспитательные" меры власти РФ пытаются создать новое поколение, которое будет лояльным к оккупантам и готово участвовать в войнах за интересы Кремля.

В частности, недавно стало известно, что оккупационные власти Кремля планируют удвоить количество учеников в школах с военной подготовкой уже к концу этого учебного года. В первую очередь это произойдет на базе Нахимовского училища в Мариуполе.

Также мы писали, что Россия агитирует школьников оккупированного Старобельска Луганской области идти на войну против Украины. За это в листовках, которые распространяются, обещают денежное вознаграждение.

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