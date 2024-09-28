РФ превращает школы оккупированного Мелитополя в военные казармы для детей, - ЦНС

Враг во временно оккупированном Мелитополе начал внедрение кремлевской программы по милитаризации украинских детей "служу отечеству". Для этого активно привлекаются боевики армии РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).
В частности, глава областной ассоциации так называемых ветеранов "специальной военной операции" (или говоря прямо войны против Украины) Александр Остапенко, вместе с местными коллаборантами создает на базе местных школ специализированные классы-казармы для учеников старших классов.
"Оккупанты делают все для того, чтобы превратить наших детей в будущий мобилизационный резерв, готовя их к службе в российской армии", - говорится в сообщении.
В ЦНС подчеркнули, что через подобные "воспитательные" меры власти РФ пытаются создать новое поколение, которое будет лояльным к оккупантам и готово участвовать в войнах за интересы Кремля.
В частности, недавно стало известно, что оккупационные власти Кремля планируют удвоить количество учеников в школах с военной подготовкой уже к концу этого учебного года. В первую очередь это произойдет на базе Нахимовского училища в Мариуполе.
Также мы писали, что Россия агитирует школьников оккупированного Старобельска Луганской области идти на войну против Украины. За это в листовках, которые распространяются, обещают денежное вознаграждение.
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