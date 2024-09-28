РФ перетворює школи окупованого Мелітополя на військові казарми для дітей, - ЦНС

Зокрема, голова обласної асоціації так званих ветеранів "спеціальної військової операції" (або прямо кажучи, війни проти України) Олександр Остапенко, разом із місцевими колаборантами створює на базі місцевих шкіл спеціалізовані класи-казарми для учнів старших класів.

"Окупанти роблять усе для того, щоб перетворити наших дітей на майбутній мобілізаційний резерв, готуючи їх до служби в російській армії", - йдеться у повідомленні.

У ЦНС наголосили, що через подібні "виховні" заходи влада РФ намагається створити нове покоління, яке буде лояльним до окупантів і готове брати участь у війнах за інтереси Кремля.