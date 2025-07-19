РФ перебросила на юг Украины новый полк, сформированный в Чечне, - Волошин
Российская Федерация перебросила на юг Украины новый полк, который был сформирован в Чечне.
Об этом заявил спикер сил обороны Юга Украины Владислав Волошин, сообщает РБК-Украина со ссылкой эфир "Мы Украина".
Он рассказал, что новый полк был сформирован по приказу российского диктатора Владимира Путина, который недавно заявил об увеличении мобилизации на 30 тысяч человек.
В частности, в рамках этого приказа каждый военный округ должен был создать дополнительные полки.
"Южный военный округ, который действует на юге Украины, тоже создал совершенно новый мотострелковый полк. Его формировали в городе Ханкала республики Чечня", - заявил Волошин.
Также он пояснил, что россияне перебросили этот полк на юг, чтобы покрыть собственные потери, а также помочь своим оккупационным войскам на двух направлениях.
"Для чего здесь этот полк - это просто усиление тех подразделений, которые понесли большие потери. А у них потери немалые, они довольно сильно стерлись. Также этот полк должен помочь на Ореховском и Гуляйпольском направлениях", - проиниормировал представитель сил обороны Юга.
Напомним, месяцем ранее в интервью РБК-Украина военный эксперт Алексей Гетьман заявил, что РФ снова концентрирует войска у границ Сумской и Харьковской области.
Он объяснил, что на карте это выглядит как новое скопление, ни на самом деле речь шла о возвращении подразделений, которые ранее уже были на этом направлении.
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