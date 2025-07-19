ua en ru
Сб, 19 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

РФ перебросила на юг Украины новый полк, сформированный в Чечне, - Волошин

Суббота 19 июля 2025 18:59
UA EN RU
РФ перебросила на юг Украины новый полк, сформированный в Чечне, - Волошин Фото: враг перебросил этот полк, чтобы покрыть собственные потери (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Российская Федерация перебросила на юг Украины новый полк, который был сформирован в Чечне.

Об этом заявил спикер сил обороны Юга Украины Владислав Волошин, сообщает РБК-Украина со ссылкой эфир "Мы Украина".

Он рассказал, что новый полк был сформирован по приказу российского диктатора Владимира Путина, который недавно заявил об увеличении мобилизации на 30 тысяч человек.

В частности, в рамках этого приказа каждый военный округ должен был создать дополнительные полки.

"Южный военный округ, который действует на юге Украины, тоже создал совершенно новый мотострелковый полк. Его формировали в городе Ханкала республики Чечня", - заявил Волошин.

Также он пояснил, что россияне перебросили этот полк на юг, чтобы покрыть собственные потери, а также помочь своим оккупационным войскам на двух направлениях.

"Для чего здесь этот полк - это просто усиление тех подразделений, которые понесли большие потери. А у них потери немалые, они довольно сильно стерлись. Также этот полк должен помочь на Ореховском и Гуляйпольском направлениях", - проиниормировал представитель сил обороны Юга.

Напомним, месяцем ранее в интервью РБК-Украина военный эксперт Алексей Гетьман заявил, что РФ снова концентрирует войска у границ Сумской и Харьковской области.

Он объяснил, что на карте это выглядит как новое скопление, ни на самом деле речь шла о возвращении подразделений, которые ранее уже были на этом направлении.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Война в Украине
Новости
Возле Запорожской АЭС поднялся столб густого дыма: что известно
Возле Запорожской АЭС поднялся столб густого дыма: что известно
Аналитика
От Ирана до Сирии. Почему на Ближнем Востоке снова идут бои и возможен ли мир в регионе
Роман Коткорреспондент РБК-Украина От Ирана до Сирии. Почему на Ближнем Востоке снова идут бои и возможен ли мир в регионе