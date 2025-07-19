РФ перекинула на південь України новий полк, сформований у Чечні, - Волошин

Російська Федерація перекинула на південь України новий полк, який було сформовано у Чечні.

Про це заявив речник сил оборони Півдня України Владислав Волошин, повідомляє РБК-Україна з посиланням ефір "Ми Україна".

Він розповів, що новий полк було сформовано за наказом російського диктатора Володимира Путіна, який нещодавно заявив про збільшення мобілізації на 30 тисяч осіб.

Зокрема, в рамках цього наказу кожний воєнний округ мав створити додаткові полки.

"Південний воєнний округ, який діє на півдні України, теж створив абсолютно новий мотострілецький полк. Його формували в місті Ханкала республіки Чечня", - заявив Волошин.

Також він пояснив, що росіяни перекинули цей полк на південь, щоб покрити власні втрати, а також допомогти своїм окупаційним військам на двох напрямках.

"Для чого тут цей полк - це просто посилення тих підрозділів, які понесли великі втрати. А у них втрати чималі, вони доволі сильно стерлися. Також цей полк має допомогти на Оріхівському та Гуляйпільському напрямках", - поініормував речник сил оборони Півдня.