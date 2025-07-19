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РФ перекинула на південь України новий полк, сформований у Чечні, - Волошин

Субота 19 липня 2025 18:59
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РФ перекинула на південь України новий полк, сформований у Чечні, - Волошин Фото: ворог перекинув цей полк, щоб покрити власні втрати (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Російська Федерація перекинула на південь України новий полк, який було сформовано у Чечні.

Про це заявив речник сил оборони Півдня України Владислав Волошин, повідомляє РБК-Україна з посиланням ефір "Ми Україна".

Він розповів, що новий полк було сформовано за наказом російського диктатора Володимира Путіна, який нещодавно заявив про збільшення мобілізації на 30 тисяч осіб.

Зокрема, в рамках цього наказу кожний воєнний округ мав створити додаткові полки.

"Південний воєнний округ, який діє на півдні України, теж створив абсолютно новий мотострілецький полк. Його формували в місті Ханкала республіки Чечня", - заявив Волошин.

Також він пояснив, що росіяни перекинули цей полк на південь, щоб покрити власні втрати, а також допомогти своїм окупаційним військам на двох напрямках.

"Для чого тут цей полк - це просто посилення тих підрозділів, які понесли великі втрати. А у них втрати чималі, вони доволі сильно стерлися. Також цей полк має допомогти на Оріхівському та Гуляйпільському напрямках", - поініормував речник сил оборони Півдня.

Нагадаємо, місяцем раніше в інтерв'ю РБК-Україна військовий експерт Олексій Гетьман заявив, що РФ знову концентрує війська біля кордонів Сумської та Харківської області.

Він пояснив, що на карті це виглядає як нове скупчення, але насправді йшлося про повернення підрозділів, які раніше вже були на цьому напрямку.

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