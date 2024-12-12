РФ перебрасывает военную технику из оккупированного Крыма в Запорожскую область, - АТЕШ
Российские захватчики передислоцируют военную технику из временно оккупированного Крыма в оккупированные районы Запорожской области. Это свидетельствует о вероятных наступательных операциях на южном направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения "АТЕШ".
Агенты зафиксировали и отследили перемещение колонны военной техники, которая двигалась по трассе на север полуострова.
Они предполагают, что колонна, вероятно, направлялась в сторону временно оккупированной Запорожской области, где захватчики ведут активные наступательные действия и планируют их усиление.
В составе колонны было замечено большое количество бронированной техники, включая танки, БМП и БТР, а также военные тягачи и грузовики.
"Вся собранная информация уже передана по назначению. Мы знаем, где и как остановить эту технику, чтобы она не достигла материковой части Украины", - отметили в АТЕШ.
Фото: партизанское движение "АТЕШ" (t.me/atesh_ua/5947)
Активность партизан в РФ и на оккупированных территориях
По данным партизан АТЕШ, российский агрессор планирует усилить диверсионные рейды в Курской области и приграничье с Украиной.
Также партизаны обнаружили скрытое место дислокации военных РФ в поселке Марьино в оккупированном Крыму.
Кроме того, российские военные ломают свои лодки, чтобы не штурмовать Днепр в направлении Херсона.
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