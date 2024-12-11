Партизаны заметили переброску китайских багги в Курск, возможно усиление операций ДРГ

В направлении Курска (РФ) были зафиксированы военные колонны с мотовездеходами китайского производства "Desertcross 1000-3". Переброска этих багги может свидетельствовать, в частности, о намерении Москвы усилить рейды диверсантов как в этом российском регионе, так и приграничье с Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал партизанского движения "Атеш".

Представители подполья отметили, что китайские багги везли военные тягачи, двигавшиеся колонной по трассе М-4.

"Данную технику используют для выполнения ряда задач: дозорных и разведывательных операций, рейдов, транспортировки грузов и эвакуации раненых.", - рассказали в движении.

При этом в Минобороны РФ ранее отчитывались, что росармия уже получила 537 мотовездеходов "Desertcross 1000-3". Кроме того, в планах Москвы - закупка до конца текущего года еще 1590 единиц таких багги.

"Накопление багги может свидетельствовать о подготовке российских войск к рейдово-диверсионным операциям на территории Курской области и других приграничных с Украиной территориях. Кроме того, это может говорить о более широком использовании такого рода техники по всей линии фронта.", - передали в Атеш.

Кроме того, добавили партизаны, это может говорить и об увеличении использования данной техники по всей линии фронта.

Использование росармией китайских багги

Напомним, в декабре 2023 года Национальное агентство по предотвращению коррупции включило в спонсоры войны китайскую компанию Shandong Odes, которая продала квадроциклы армии РФ.

По данным НАПК, в марте и апреле 2023 года компания отправила в Россию 137 автомобилей Desertcross более чем на 1,5 млн долларов. А с октября 2022 по август 2023 китайская Shandong Odes экспортировала запчасти к квадроциклам и вездеходам на общую сумму более 19 млн долларов.

В мае этого года в британской разведке отметили, что с начала 2024-го Россия увеличила использование легких транспортных средств, таких как вездеходы и мотоциклы повышенной проходимости, для перевозки личного состава на передовую и атак на украинские позиции, особенно в ночное время.