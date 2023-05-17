РФ перебрасывает войска и технику из Беларуси в Луганскую область: карты боев ISW

Российские войска перебрасывают дополнительную живую силу и технику из Беларуси для усиления своих позиций в Луганской области.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Ситуация в Луганской и Харьковской областях

Украинский Генштаб сообщил, что российские войска вели наступательные действия в районе Масютовки (около 13 км северо-восточнее Купянска) и Новоселовского (примерно 16 км северо-западнее Сватового). Российские блоггеры утверждали, что неизвестные части 6-й общевойсковой армии РФ 15 мая захватили Масютовку и отбросили украинские войска на западный берег реки Оскол.

Независимая мониторинговая организация The Belarus Hajun Project сообщила, что РФ перебрасывает около 40 единиц военной техники и по меньшей мере 200 военнослужащих на станцию Гуково в Ростовской области России, что примерно в 4 км к востоку от оккупированной Луганской области. Украинский Генштаб подтвердил, что российские силы начали передислокацию дополнительных подготовленных сил из Белоруссии. Отмечается, что большинство прибывшего личного состава – это новомобилизованные военнослужащие или осужденные, которые дислоцируются в районе Кременной и Сватового.

Бои в Донецкой области

Геолокационные кадры, опубликованные 15 мая, показывают, что российские войска, вероятно, добились незначительных успехов в юго-западном Бахмуте вдоль дороги, ведущей к Хромовому (непосредственно к западу от Бахмута). Евгений Пригожин, 15 мая, заявил, что "вагнеровцы" продвинулись в Бахмуте на 220 метров и что украинские силы контролируют 1,59 квадратных километров города. Российский блоггер заявил, что боевики "Вагнера", скорее всего, объявят о перерезке трассы Бахмут - Хромово до 17 мая.

Российские источники утверждали, что их войска безуспешно пытались восстановить утраченные позиции вблизи Богдановки (6 км северо-западнее Бахмута) и Григоровки (9 км северо-западнее Бахмута). Министерство обороны РФ утверждало, что российские авиационные подразделения уничтожили путепровод возле Ивановского (6 км к западу от Бахмута), а блоггеры утверждали, что украинские войска использовали мост для подкреплений по трассе T0504 в Бахмут.

Геолокационные кадры, опубликованные 15 мая, показывают, что российские войска, вероятно, незначительно продвигались в районе Марьинки (27 км юго-западнее Авдеевки). Глава "ДНР" Денис Пушилин, 16 мая, заявил, что россияне наступают вблизи Первомайского (11 км юго-западнее Авдеевки) и Авдеевки, где якобы "в шаговой доступности" от Авдеевского коксохимического завода на северной окраине города. ISW не наблюдает визуального подтверждения недавних достижений России ни в одной из этих сфер. Украинский Генштаб сообщил, что российские войска вели безуспешные наступательные действия вблизи Авдеевки и Марьинки.

"Южная ось"

Российские войска продолжают паниковать по поводу сохранения своих позиций на восточном (левом) берегу Херсонской области перед ожидаемым украинским контрнаступлением. 15 мая Минобороны России опубликовало видео, где утверждается, что российские десантные артиллерийские подразделения обстреливают украинскую пехоту в лесистой местности на восточном берегу Днепра в Херсонской области.

Южное оперативное командование Украины сообщило, что российские войска выпустили четыре бомбы КАБ-500 из четырех истребителей Су-35 по Бериславу и Кизомысу на западном (правом) берегу Днепра. Россияне также 86 раз обстреливали западный берег Херсонской области и, как сообщается, использовали зажигательные боеприпасы для целей в Херсоне.

Российские и украинские источники сообщали о взрывах в Токмаке 16 мая. Оккупационный чиновник Запорожской области Владимир Рогов обвинил украинские войска в обстреле Токмака, а мэр Мелитополя Иван Федоров не уточнил причину взрыва.