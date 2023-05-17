РФ перекидає війська та техніку з Білорусі в Луганську область: карти боїв ISW

Російські війська перекидають додаткову живу силу та техніку з Білорусі для посилення своїх позицій у Луганській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Ситуація у Луганській та Харківській областях

Український Генштаб повідомив, що російські війська вели наступальні дії в районі Масютівки (приблизно 13 км на північний схід від Куп’янська) та Новоселівського (приблизно 16 км на північний захід від Сватового). Російські блогери стверджували, що невідомі частини 6-ї загальновійськової армії РФ 15 травня захопили Масютівку та відкинули українські війська на західний берег річки Оскіл.

Незалежна моніторингова організація "The Belarus Hajun Project" повідомила, що РФ перекидає близько 40 одиниць військової техніки та щонайменше 200 військовослужбовців на станцію Гуково в Ростовській області Росії, що приблизно за 4 км на схід від окупованої Луганської області. Український Генштаб підтвердив, що російські сили почали передислокацію додаткових підготовлених сил з Білорусі. Зазначається що більшість прибулого особового складу – це новомобілізовані військовослужбовці або засуджені, які дислокуються в районі Кремінної та Сватового.

Бої у Донецькій області

Геолокаційні кадри, опубліковані 15 травня, показують, що російські війська, ймовірно, досягли незначних успіхів у південно-західному Бахмуті вздовж дороги, яка веде до Хромового (безпосередньо на захід від Бахмута). Євген Пригожин, 15 травня, заявив, що "вагнерівці" просунулися в Бахмуті на 220 метрів і що українські сили наразі контролюють 1,59 квадратних кілометрів міста. Російський блогер заявив, що бойовики "Вагнера", швидше за все, оголосять про перерізання траси Бахмут – Хромове до 17 травня.

Російські джерела стверджували, що їхні війська безуспішно намагалися відновити втрачені позиції поблизу Богданівки (6 км на північний захід від Бахмута) та Григорівки (9 км на північний захід від Бахмута). Міністерство оборони РФ стверджувало, що російські авіаційні підрозділи знищили шляхопровід біля Іванівського (6 км на захід від Бахмута), а блогери стверджували, що українські війська використовували міст для перекидання постачання та підкріплення по трасі T0504 до Бахмута.

Геолокаційні кадри, опубліковані 15 травня, показують, що російські війська, ймовірно, незначно просувалися в районі Мар’їнки (27 км на південний захід від Авдіївки). Глава "ДНР" Денис Пушилін, 16 травня, заявив, що росіяни наступають поблизу Первомайського (11 км на південний захід від Авдіївки) та Авдіївки, де нібито "в крокової доступності" від Авдіївського коксохімічного заводу на північній околиці міста. ISW не спостерігає візуального підтвердження нещодавніх досягнень Росії в жодній із цих сфер. Український Генштаб повідомив, що російські війська вели безуспішні наступальні дії поблизу Авдіївки та Мар’їнки.

"Південна вісь"

Російські війська продовжують панікувати щодо збереження своїх позицій на східному (лівому) березі Херсонської області перед очікуваним українським контрнаступом. 15 травня Міноборони Росії опублікувало відео, на якому стверджується, що російські десантні артилерійські підрозділи обстрілюють українську піхоту в лісистій місцевості на східному березі Дніпра в Херсонській області.

Південне оперативне командування України повідомило, що російські війська випустили чотири бомби КАБ-500 з чотирьох винищувачів Су-35 по Бериславу та Кізомису на західному (правому) березі Дніпра. Росіяни також 86 разів обстрілювали західний берег Херсонської області та, як повідомляється, використовували запальні боєприпаси для цілей у місті Херсон.

Російські та українські джерела повідомляли про вибухи в Токмаку 16 травня. Окупаційний чиновник Запорізької області Володимир Рогов звинуватив українські війська в обстрілі Токмака, а мер Мелітополя Іван Федоров не уточнив причини вибуху.