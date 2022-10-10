Фото: в парламенте Эстонии планируют признать режим в России террористическим (flickr by Shane MacClure)

В эстонском парламенте начали собирать подписи под законопроектом, которым предлагается официально признать российский режим террористическим.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя комитета парламента Эстонии по иностранным делам Марко Михельсона в Facebook.