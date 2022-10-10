В парламенте Эстонии планируют признать режим в России террористическим
Фото: в парламенте Эстонии планируют признать режим в России террористическим (flickr by Shane MacClure)
В эстонском парламенте начали собирать подписи под законопроектом, которым предлагается официально признать российский режим террористическим.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя комитета парламента Эстонии по иностранным делам Марко Михельсона в Facebook.
По его словам, документом также предусматривается подтверждение приверженности территориальной целостности Украины.
Михельсон отметил, что свои подписи поставили уже 54 депутата. Завтра, 11 октября, документ планируют представить в парламенте.
Напомним, ранее стало известно, что Эстония намерена объявить о новом пакете военной помощи для Украины на этой неделе.
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