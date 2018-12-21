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США занепокоєні розміщенням Росією додаткових винищувачів у Криму

Новини » Політика    21.12.2018 - 23:11
США занепокоєні розміщенням Росією додаткових винищувачів у Криму
Фото: прапор США (flickr.com/usembassykyiv)

Представник США у ОБСЄ звинуватив РФ у кампанії з дезінформації для виправдання мілітаризації Криму

Сполучені Штати Америки стурбовані розміщенням Росією додаткових бойових винищувачів у Криму. Про це йдеться в заяві в. о. заступника голови місії США при ОБСЄ Грегорі Маркіса, передає РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

"США непокоять повідомлення, що Росія розміщує додаткові бойові винищувачі в Криму, ймовірно готуючись до ще однієї "провокації" України", - йдеться в заяві.

Маркіс також наголошує, що Росія провадить кампанію з дезінформації, щоб виправдати мілітаризацію Криму та нагадує, що міжнародна спільнота засудила мілітаризацію Росією Криму, Азовського та Чорного морів, затвердивши 17 грудня резолюцію Генеральної асамблеї ООН.

Представник США також заявив, що обмеження проходження торговельних кораблів через Керченську протоку є ще одним способом, яким Росія намагається дестабілізувати Україну.

В заяві США знову закликали Росію негайно звільнити членів екіпажу, повернути українські кораблі і поважати суверенітет та територіальну цілісність України, у тому числі територіальні води.

Крім того Сполучені Штати закликають РФ дотримуватися прав людини в Криму і, зокрема, звільнити кримськотатарського активіста Едема Бекірова.

Нагадаємо, міністр оборони Великої Британії Гевін Вільямсон заявив, що Чорне море не належить Росії і що Британія відправила туди корабель Королівського флоту, щоб показати, що Київ не один.

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