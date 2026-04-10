Москва не собирается прекращать поддержку коммунистического режима на Кубе и обещает помочь острову решить топливный кризис. Российская дипломатия уверяет, что не откажется от своих интересов в Западном полушарии, несмотря на требования Вашингтона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

По словам заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова "Россия не может предать Кубу". После переговоров в Гаване Москва подтвердила, что планирует помочь кубинцам преодолеть последствия американского эмбарго. Энергетические потребности Кубы сейчас являются основным приоритетом.

Кремль обещает, что помощь Москвы не ограничится разовыми акциями, как вот когда в прошлом месяце к берегам прибыло большое судно из России с нефтью. По словам Рябкова, стороны уже ищут решения для самых сложных проблем.

"Сейчас рано говорить о том, какими будут следующие шаги. Но понятно, что мы не ограничим наши поставки грузом, который был на борту танкера "Анатолий Колодкин", - подчеркнул дипломат.

Противостояние с США в Западном полушарии

Агентство акцентирует, что Москва открыто игнорирует призывы Вашингтона. Белый дом годами пытается вытеснить Россию и Китай из региона. Российский МИД называет это "одержимостью".

Рябков четко дал понять: РФ не уйдет с американского "заднего двора". Политика санкций и давления не сработает.

"Россия не планирует покидать Западное полушарие, что бы ни говорил Вашингтон. Они одержимы идеей вытеснить Россию и Китай из региона", - подчеркнул представитель Кремля.