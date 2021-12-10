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Росія відмовилася від нового режиму перемир'я на Донбасі

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П'ятниця 10 грудня 2021 00:47
Росія відмовилася від нового режиму перемир'я на Донбасі Фото: РФ відмовилася встановлювати нове перемир'я на Донбасі (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Артур Родивилов

Росія відмовилася посилити режим припинення вогню на Донбасі. Україна на переговорах Тристоронньої контактної групи запропонувала встановити перемир'я з 00.01 10 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву української делегації в ТКГ.

Відзначається, що 7 грудня пройшли засідання робочих підгруп Тристоронньої контактної групи (ТКГ), в ході яких українською стороною були озвучені три ключові ініціативи:

Повернення до сталого перемир'я шляхом забезпечення реалізації заходів щодо посилення режиму припинення вогню від 22 липня 2020;

Відкриття КПВВ у Щасті, Золотому, який з українського боку відкритий з листопада 2020 року;

Взаємний обмін утримуваними особами, що дозволило б звільнити в найближчому майбутньому близько 60 осіб.

Ці питання обговорювалися в рамках чергового засідання ТКГ 8 грудня

Однак всі ініціативи української сторони були відкинуті Російською Федерацією під надуманими приводами.

"9 грудня пропозицію України із закликом до учасників консультацій виступити із зустрічними заявами про повернення в режим припинення вогню з 00: 01 10 грудня 2021 року і прихильністю заходам щодо посилення режиму припинення вогню від 22 липня 2020 року було відкинуто Російською Федерацією", - йдеться в повідомленні.

Крім того, на позачерговому засіданні ТКГ Україною, з метою забезпечення сталого перемир'я було запропоновано розширити склад Спільного центру контролю і координації не тільки підписантами комплексу заходів з виконання мінських угод, а й уповноваженими представниками країн-учасниць нормандського формату. Ця пропозиція була категорично відкинута Російською Федерацією.

Нагадаємо, Україна запропонувала 9 грудня провести позачергове засідання Тристоронньої контактної групи, щоб обговорити нове перемир'я на Донбасі. Про це РБК-Україна повідомив перший заступник голови української делегації в ТКГ Андрій Костін.

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