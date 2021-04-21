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РФ оцінила можливість розриву з Туреччиною через продажу безпілотників Україні

Новость на русском → Москва, Середа 21 квітня 2021 14:58
РФ оцінила можливість розриву з Туреччиною через продажу безпілотників Україні Фото: Туреччина продасть Україні бойові безпілотники (wikimedia.by)
Автор: Анастасія Рокитна

Туреччина і Україна уклали угоду з продажу бойових безпілотників. У Росії тепер вирішуватимуть питання про продовження військово-технічного співробітництва з Туреччиною.

Про це заявив віце-прем'єр РФ Юрій Борисов, повідомляє "Інтерфакс" .

Його запитали, чи буде припинено цю співпрацю, якщо Анкара поставить Україні нову партію безпілотників.

"Будемо конкретно дивитися, в конкретному випадку", - відповів віце-прем'єр.

Раніше голова МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що операція з продажу Україні бойових безпілотників не спрямована проти Росії.

Зазначимо, біля кордонів України загострилася ситуація. Росія туди стягує свої війська і техніку. У зв'язку з цим українська влада заявляє про військову загрозу з боку РФ.

Нагадаємо, у Південному військовому окрузі Росії створили нову військову дивізію на тлі стягування військ до українського кордону. У Міноборони країни пояснили посилення військ на півдні.

Зазначимо, Володимир Путін пригрозив країнам у разі перетину "червоної межі" Росії.

РБК-Україна писало, що в Держдумі РФ допустили визнання" ЛДНР " і введення російських військ на Донбас.

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