РФ відмовилась передати Україні поранених моряків для лікування

Сторона захисту просила дозволу для Андрія Ейдера, Василя Сороки та Андрія Артеменка

Федеральная служба безопасности России отказалась удовлетворить ходатайство о передаче трех украинских моряков, раненых при задержании в Керченском проливе, для обследования и лечения. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook адвоката одного из арестованных украинцев Сергея Бадамшина.

По его словам, сторона защиты просила соответствующего разрешения для Андрея Эйдера, Василия Сороки и Андрея Артеменко.

"Сейчас решается вопрос об обследовании раненых в гражданских медицинских учреждениях города Москвы", - написал адвокат.

Ранее сообщалось, что ЕС ожидает от РФ предоставление надлежащей медпомощи раненым морякам.

Напомним, вчера Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова посетила украинских моряков в СИЗО "Лефортово" и убедилась в том, что трем раненым военнопленным действительно нужна медицинская помощь.

РБК-Украина писало, что Европейский союз и США работают над новыми санкциями отношении России в ответ на задержание украинских моряков.