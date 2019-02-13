Суд в РФ залишив під вартою 16 українських моряків

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Розгляд скарг захисту пройшов в закритому судовому засіданні

Суд у Москві визнав законним продовження строку арешту 16 з 24 українських моряків, яких РФ незаконно затримала в Керченській протоці. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на росЗМІ.

Повідомляється, що суд залишив під вартою Дениса Гриценка, Андрія Драча, Михайла Власюка, В'ячеслава Зінченка, Богдана Небилицина, Юрія Без'язичного, Юрія Будзила, Сергій Чулиба. Розгляд скарг захисту пройшов в закритому судовому засіданні.

Раніше Мосміськсуд також залишив під арештом ще вісьмох моряків: Богдана Головаша, Сергія Попова, Володимира Терещенка, Андрія Шевченка, Романа Мокряка, Євгенія Семидоцкого, Андрія Опрыско і Сергія Цибізова.

РБК-Україна писало, адвокат Микола Полозов заявив, що під час проведення слідчих дій четверо українських моряків, які були захоплені російськими силовиками в листопаді 2018 року близько Керченської протоки, повторно заявили, що є військовополоненими.

Нагадаємо, Уповноважений з прав людини в РФ Тетяна Москалькова відвідала українських моряків в СІЗО "Лефортово" і переконалася в тому, що трьом пораненим військовополоненим дійсно потрібна медична допомога.

Відзначимо, 25 листопада, Росія напала на українські кораблі, в результаті чого були захоплені три українських корабля і 24 військовослужбовців.

Після цього НАТО і ЄС неодноразово закликали РФ звільнити українських моряків.