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ЄС очікує від РФ надання належної медичної допомоги пораненим морякам

Новини » Суспільство    13.02.2019 - 21:32
ЄС очікує від РФ надання належної медичної допомоги пораненим морякам
Фото (facebook.com/denisovaombudsman/)

Також у ЄС вимагають від РФ надання доступу консульським працівникам до моряків

Український омбудсмен Людмила Денісова у Брюсселі провела зустріч з директором Європейської служби зовнішньої дії по роботі з державами Східного партнерства і РФ Люком Девіном та начальником відділу РФ Дірком Шубелем. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на її повідомлення, опубліковане в Facebook.

Вона повідомила, що під час розмови європейські дипломати запевнили, що Європейський союз займає чітку позицію щодо українських військовополонених. Зокрема, політики переконані, що українські моряки мають право на захист згідно з нормами міжнародного гуманітарного права.

ЄС очікує від Росії надання належної медичної допомоги пораненим морякам і безперешкодного доступу до них консульських співробітників.

Крім того, основною вимогою до РФ від Євросоюзу залишається негайне та безумовне звільнення 24 захоплених військовополонених моряків.

Сторони також обговорили питання звільнення українських політв'язнів і надання їм невідкладної медичної допомоги.

Також Девін повідомив, що нещодавно його представники зустрілися з Уповноваженим з прав людини в РФ Тетяною Москальковою.

Нагадаємо, уповноважений з прав людини в РФ Тетяна Москалькова відвідала в СІЗО "Лефортово" українських військовополонених моряків Андрія Ейдера, Сороку Василя та Андрія Артеменка, захоплених в Керченській протоці.

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