РФ відмовилася від "Великоднього перемир'я". Кислиця нагадав про засновників ООН

Гуттеріш пропонував встановити таку "гуманітарну паузу" перед Великоднем з 21 квітня для організації гуманітарних коридорів та евакуації мирних громадян. Україна погодилася на таке перемир'я, однак РФ-ні.

"Позиція московського фюрера була озвучена вже через кілька годин на Радбезі", - пише Кислиця.

Також дипломат запропонував послухати цинічне формулювання відмови керівництва країни-агресора від перемир'я, опублікувавши відповідні кадри.

Крім того, Кислиця відреагував на некоректне висловлювання прес-секретаря генсека ООН Стефана Дюжарріка щодо того, що РФ нібито теж є однією з країн-засновниць Організації. Така теза звучала в заяві ООН про те, що Гутерреш направив запити Україні та Росії стосовно його прохання про аудієнції з главами держав.

"Упс! Який ляп! Слід пам'ятати: ані Російська Радянська Федеративна Соціалістична Республіка, що зберегла своє міністерство закордонних справ в 1945 році, ані РФ не була присутня в Сан-Франциско і не підписувала Статут. Якщо офіс Стефана Дюжарріка покаже підпис РРФСР в Сан-Франциско, я назву це фальсифікацією. РФ не є членом-засновником!" - йдеться в публікації.

Ooops! What a blooper! Let it be remembered: Russian Soviet Federative Socialist Republic that maintained its MFA in 1945, nor RF was present in San Francisco or signed Charter. If @StephDujarric office shows a RSFSR signature in SF I call it forgery. RF is not a founding member! pic.twitter.com/yqx5KDxloe

Постпред України нагадав, що РФ не підписувала Статут ООН і висловив надію, що Секретаріат Організації "надалі не буде ставити себе в незручне становище".

In light of upcoming anniversary of UN Conference in San Francisco it’simportant to remind that Russian Federation wasn’t not among signatories of UN Charter and isn’t not a UN founding member. We hope UN Secretariat will further AVOID PUTTIN’ itself in an embarrassing position pic.twitter.com/7uOTzVL0zy