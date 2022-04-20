Україна підтримує ініціативу ООН про чотириденне Великоднє перемир'я
Україна підтримує ініціативу генерального секретаря ООН Антоніо Гуттеріша запровадити Великодню чотириденну "гуманітарну паузу" в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС України.
"Вдячні генеральному секретарю ООН Антоніо Гуттерішу за ініціативу запровадити Великодню чотириденну "гуманітарну паузу" в Україні, починаючи з Чистого Четверга 21 квітня. Цілком поділяємо думку, що гуманітарна пауза є необхідною для безпечної евакуації тисяч цивільних осіб, які бажають покинути небезпечні зони, насамперед з багатостраждального Маріуполя", - йдеться у повідомленні.
Також у МЗС заявили, що високо цінують готовність ООН забезпечити доставку гуманітарної допомоги населенню найбільш постраждалих районів України у разі досягнення "режиму тиші".
Окрім того, зазначається, що Росія повинна припинити напади на цивільні об'єкти України, припинити блокади українських міст, а також забезпечити безпечний і безперешкодний доступ до населення на тимчасово окупованих територіях гуманітарного персоналу та його транспортних засобів і обладнання.
"Україна завжди була і залишається відданою вирішенню конфлікту мирним та дипломатичним шляхом. Ми також підтвердили свою згоду на пропозиції щодо гуманітарного перемир’я, передані заступником генерального секретаря ООН з гуманітарних питань - кризовим координатором Мартіном Гріффітсом під час його візиту в Україну", - зазначили в МЗС.
Раніше ми повідомляли, що генсек ООН закликав встановити в Україні "великоднє перемир'я".
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