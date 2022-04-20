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Генсек ООН хоче зустрітися з Зеленським і Путіним окремо

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Середа 20 квітня 2022 23:59
Генсек ООН хоче зустрітися з Зеленським і Путіним окремо Фото: генсек ООН Антоніу Гуттеріш (twitter.com)
Автор: Володимир Костирін

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш просить про аудієнцію у президента РФ Володимира Путіна в Москві та у президента України Володимира Зеленського в Києві з метою обговорення необхідності припинення війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

За словами представника ООН Стефана Дюжарріка, Гутерріш хоче "обговорити термінові кроки щодо встановлення миру в Україні та майбутнє багатосторонності на основі Статуту Організації Об'єднаних Націй та міжнародного права".

Так, у вівторок російському та українському представництвам були передані окремі листи.

Як зазначив прес-секретар ООН, Гутерріш чекає на відповіді від урядів України та РФ на запит про зустріч, роблячи це "крок за кроком".

Поки не повідомляється, хто ще увійде в делегацію ООН. Також Дюжаррік не уточнив, чи поїде Гутерріш тільки в одну країну, якщо інша не прийме запит.

"Ми почекаємо, щоб побачити відповіді, а потім приймемо рішення... на основі отриманих відповідей", - сказав він.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський підтвердив готовність до зустрічі з Володимиром Путіним.

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