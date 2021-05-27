РФ відмовила в екстрадиції Януковича, Україна готує повторне звернення, - Венедіктова

"Ми подавали на екстрадицію (Януковича - ред.), але Російська Федерація нам відмовила. Ми ще будемо подавати на екстрадицію", - сказала Венедіктова.

Вона також повідомила, що до державного бюджету України раніше надійшли гроші президента-втікача в сумі 1,5 млрд доларів. Однак з цього питання ще триває судовий розгляд. "1,5 млрд доларів "зайшли" до держбюджету. У нас йде судова справа щодо цих грошей", - уточнила вона.