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РФ отказала в экстрадиции Януковича, Украина готовит повторное обращение, - Венедиктова

Автор: Дмитрий Кузнецов

Россия отказалась экстрадировать экс-президента Украины Виктора Януковича по запросу Киева. Офис генпрокурора планирует подать еще запрос российской стороне.

Об этом сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова в эфире "Украина 24".

"Мы подавали на экстрадицию (Януковича - ред.), но Российская Федерация нам отказала. Мы еще будем подавать на экстрадицию", - сказала Венедиктова.

Она также сообщила, что в государственный бюджет Украины ранее поступили деньги беглого президента в сумме 1,5 млрд долларов. Однако по этому вопросу еще продолжается судебное разбирательство. "1,5 млрд долларов "зашли" в госбюджет. У нас идет судебное дело относительно этих денег", - уточнила она.

Напомним, ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил, что у бывших президента Виктора Януковича и премьер-министра Николая Азарова все еще могут быть активы в Украине. По его словам, точная информация об этих активах станет известна позже.

Отметим, 24 января 2019 года Януковича признали виновным в государственной измене и заочно приговорили к 13 годам лишения свободы.

Как писало РБК-Украина, Офис генерального прокурора рассматривает возможность начала процедуры экстрадиции беглого экс-президента Януковича. Сегодня апелляционный суд признал законным избрание для него меры пресечения в виде содержания под стражей.

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