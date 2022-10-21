РФ организованно отступает из-под Херсона, готовясь к операции под "чужим флагом", - ISW

Россия, по всей видимости, продолжает готовить операцию под "чужим флагом" по разрушению плотины Каховской ГЭС, в которой намеревается обвинить Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
Российские войска, похоже, начинают вывозить оборудование и технику с западного берега Днепра в ожидании грядущего наступления украинской армии.
Эксперты приводят сообщения херсонских Telegram-каналов о разграблении и вывозе имущества и техники с городской пожарной станции, а также ссылаются на спутниковые снимки, на которых видны грузовые паромы, перевозящие значительные объемы техники и других грузов с правого берега Днепра на левый и возвращающиеся порожними.
Похоже, российская армия вынесла урок из панического отступления под Харьковом, в результате которого немалое количество боевой техники, оружия и боеприпасов было оставлено украинцам, делают вывод аналитики.
Напомним, ранее стало известно, что, по данным Института изучения войны, россияне пытаются создать информационные условия для того, чтобы подорвать дамбу Каховской ГЭС и обвинить в этом Украину.
При этом 20 октября президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что оккупанты уже заминировали Каховскую ГЭС и намереваются подорвать ее.
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