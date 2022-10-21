РФ організовано відступає з-під Херсона, готуючись до операції під "чужим прапором", - ISW

Росія, ймовірно, продовжує готувати операцію під "чужим прапором" щодо руйнування греблі Каховської ГЕС, у якій має намір звинуватити Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
Російські війська, схоже, починають вивозити обладнання та техніку із західного берега Дніпра в очікуванні майбутнього наступу української армії.
Експерти наводять повідомлення херсонських Telegram-каналів про розграбування та вивезення майна та техніки з міської пожежної станції, а також посилаються на супутникові знімки, на яких видно вантажні пороми, що перевозять значні обсяги техніки та інших вантажів з правого берега Дніпра на лівий та повертаються порожніми.
Схоже, російська армія винесла урок із панічного відступу під Харковом, внаслідок якого чимала кількість бойової техніки, зброї та боєприпасів була залишена українцям, роблять висновок аналітики.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що, за даними Інституту вивчення війни, росіяни намагаються створити інформаційні умови для того, щоб підірвати греблю Каховської ГЕС та звинуватити в цьому Україну.
При цьому 20 жовтня президент України Володимир Зеленський заявляв, що окупанти вже замінували Каховську ГЕС і мають намір підірвати її.
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