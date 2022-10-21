РФ організовано відступає з-під Херсона, готуючись до операції під "чужим прапором", - ISW

Російські війська, схоже, починають вивозити обладнання та техніку із західного берега Дніпра в очікуванні майбутнього наступу української армії.

Експерти наводять повідомлення херсонських Telegram-каналів про розграбування та вивезення майна та техніки з міської пожежної станції, а також посилаються на супутникові знімки, на яких видно вантажні пороми, що перевозять значні обсяги техніки та інших вантажів з правого берега Дніпра на лівий та повертаються порожніми.

Схоже, російська армія винесла урок із панічного відступу під Харковом, внаслідок якого чимала кількість бойової техніки, зброї та боєприпасів була залишена українцям, роблять висновок аналітики.

Інші ключові висновки ISW

Білий дім підтвердив, що іранські військові перебувають в окупованому Криму, щоб допомогти російським силам у проведенні атак безпілотників на громадянське населення України та громадянську інфраструктуру.

Іран надає військову підтримку російським силам в Україні, попри нові міжнародні санкції, ймовірно, частково тому, що його лідери вважають, що їм потрібна допомога Москви, щоб зруйнувати глобальний порядок, який очолює США.

Російські війська укріплюють обмежені відвойовані позиції на північному сході Харківської області.

Українські війська просунулися в північній частині Херсонської області, оскільки ЗСУ продовжують свою кампанію з перехоплення.

Російські сили продовжували проводити наземні операції в Донецькій області, але російські джерела спростували свої заяви про контроль над Бахмутом. Російські сили, ймовірно, продовжують фальсифікувати заяви про наступ в районі Бахмута, щоб зобразити свої успіхи як мінімум в одному секторі на тлі втрат на північному сході і півдні України.

Російські регіональні уряди та Міністерство оборони Росії продовжують звинувачувати один одного у військових адміністративних прорахунках.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що, за даними Інституту вивчення війни, росіяни намагаються створити інформаційні умови для того, щоб підірвати греблю Каховської ГЕС та звинуватити в цьому Україну.

При цьому 20 жовтня президент України Володимир Зеленський заявляв, що окупанти вже замінували Каховську ГЕС і мають намір підірвати її.

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