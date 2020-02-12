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РФ в черговий раз відкинула можливість перегляду мінських угод

Новини » Політика     12.02.2020 - 17:15
РФ в черговий раз відкинула можливість перегляду мінських угод
Фото: Борис Гризлов (government.ru)

Гризлов назвав спроби перегляду "небезпечним і тупиковим шляхом"

Російська сторона вважає неприпустимими спроби перегляду мінських угод щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі. Про це заявив представник Росії в Контактній групі Борис Гризлов, передають російські ЗМІ.

За його словами, на сьогоднішніх переговорах Контактної групи російська сторона знову звернула увагу на неприпустимість перегляду Комплексу заходів щодо реалізації мінських угод.

"Такі наміри періодично висловлюються представниками офіційного Києва. Спроби ревізії мінських домовленостей - небезпечний і тупиковий шлях", - зазначив Гризлов.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що російський лідер Володимир Путін розуміє необхідність завершення війни на Донбасі.

"Незважаючи на всі дані розвідки. Мені здається, що він мене зрозумів. І він розуміє, що треба закінчити цю війну", - сказав Зеленський.

Сам Путін на прес-конференції заявляв, що ватажки незаконних формувань "ДНР" і "ЛНР" не хотіли підписувати мінські домовленості у 2014 і 2015 роках.

"ДНР" заявила про провал переговорів про розведення на Донбасі
Новини України Борис ГризловДонбасмінські угоди
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