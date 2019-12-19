"За горло мене взяли": Путін заявив, що ватажки ОРДЛО не хотіли підписувати "Мінськ"

Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)

За словами Путіна, на необхідності підписів бойовиків під угодами наполягав Порошенко

Ватажки незаконних формувань "ДНР" та "ЛНР" не хотіли підписувати мінські домовленості, але цього вимагав тодішній президент України Петро Порошенко. Про це заявив президент Росії Володимир Путін під час прес-конференції, передає РБК-Україна.

За словами Путіна, тодішній президент Порошенко, який представляв Україну в Мінську, наполягав, щоб під мінськими домовленостями стояли підписи ватажків невизнаних "ДНР" та "ЛНР". Однак, як зазначив Путін, ватажки бойовиків відмовлялися мдокумент.

"Що стосується мінських угод і розформування органів управління в невизнання республіках. Найперше, колишній президент Порошенко наполягав, щоб під цим документом були поставлені підписи ватажків невизнаних республік. Вони просто за горло мене взяли там втрьох, а представники невизнанних республік відмовлялися це робити, але ми їх умовили. Таким чином Україна сама визнала, що така влада існує", - розповів він.

Крім того, російський президент в чергове заперечив, що на окупованому Донбасі немає іноземних військ, зокрема, регулярних військ РФ.

"Друге, там проведені вибори були. Третє, у мінських угодах є вказівка ​​на те, що є правом цих республік. Там є пункт, який говорить про виведення найманців, іноземних військ і закриття кордону, але там немає іноземних військ, там є місцеві сили, вони складаються з місцевих", - додав Путін.

Нагадаємо, раніше президент РФ Володимир Путін заявив про неможливість перегляду мінських домовленостей. Він наголосив, що перегляд мінських угод може завести ситуацію на Донбасі у глухий кут.