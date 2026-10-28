РФ обстреливает склады лекарств: в Минздраве объяснили, угрожает ли Украине дефицит препаратов

Какая ситуация с лекарствами в Украине

Россия систематически атакует складскую, производственную и логистическую инфраструктуру фармацевтического рынка. Поэтому существует риск повреждения объектов, потери запасов препаратов и нарушения маршрутов поставки.

"Системного дефицита лекарственных средств в Украине нет. В то же время возникают точечные временные трудности с поставкой отдельных препаратов", - сообщили в Минздраве.

Сейчас работа Минздрава во взаимодействии с производителями, импортерами и дистрибьюторами сосредоточена на оперативном реагировании на такие перебои, возобновлении поставок и уменьшении риска их повторного возникновения.

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Как меняют поставки лекарства

Правительство расширило возможности приема, хранения и отгрузки лекарственных средств из дополнительных складских помещений. Это предусматривает постановление Кабинета министров от 26 августа 2026 г. № 1062.

При определенных условиях компании могут использовать помещения, сведения о которых отсутствуют в лицензионном реестре или принадлежат другому лицензиату. В то же время, они должны соблюдать требования к качеству и прослеживаемости препаратов.

Что изменили для импортных препаратов

Еще одни изменения правительство утвердило постановлением от 13 октября 2026 г. № 1254. Они касаются государственного контроля качества ввозимых в Украину лекарственных средств.

Документ предусматривает упрощение отдельных процедур осмотра импортируемых препаратов, а также особые условия контроля при повторном ввозе той же серии.

В Минздраве объясняют, что эти решения должны помочь быстрее доставлять лекарства в аптеки и медицинские учреждения, уменьшить риск одновременной потери больших запасов и поддержать непрерывность поставок. Требования к качеству препаратов при этом сохраняются.