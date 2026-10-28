РФ обстрілює склади ліків: у МОЗ пояснили, чи загрожує Україні дефіцит препаратів

В Україні немає системного дефіциту лікарських засобів, попри російські атаки на фармацевтичну інфраструктуру. Водночас через обстріли виникають тимчасові перебої з постачанням окремих препаратів.
Про це на запит РБК-Україна повідомили в МОЗ.
Росія систематично атакує складську, виробничу та логістичну інфраструктуру фармацевтичного ринку. Через це існує ризик пошкодження об’єктів, втрати запасів препаратів і порушення маршрутів постачання.
"Системного дефіциту лікарських засобів в Україні немає. Водночас виникають точкові тимчасові труднощі з постачанням окремих препаратів", - повідомили у МОЗ.
Зараз робота МОЗ у взаємодії з виробниками, імпортерами та дистриб’юторами зосереджена на оперативному реагуванні на такі перебої, відновленні постачання та зменшенні ризиків їх повторного виникнення.
Читайте також: Нові молекули й сполуки: як вчені у Львові створюють протипухлинні препарати
Уряд розширив можливості приймання, зберігання та відвантаження лікарських засобів із додаткових складських приміщень. Це передбачає постанова Кабінету міністрів від 26 серпня 2026 року № 1062.
За визначених умов компанії можуть використовувати приміщення, відомості про які відсутні в ліцензійному реєстрі або які належать іншому ліцензіату. Водночас вони мають дотримуватися вимог до якості та простежуваності препаратів.
Ще одні зміни уряд затвердив постановою від 13 жовтня 2026 року № 1254. Вони стосуються державного контролю якості лікарських засобів, які ввозять в Україну.
Документ передбачає спрощення окремих процедур огляду імпортованих препаратів, а також особливі умови контролю під час повторного ввезення тієї самої серії.
У МОЗ пояснюють, що ці рішення мають допомогти швидше доставляти ліки до аптек і медичних закладів, зменшити ризик одночасної втрати великих запасів і підтримати безперервність постачання. Вимоги до якості препаратів при цьому зберігаються.
Читайте також про те, що на початку жовтня 78% медзакладів спроможної мережі в Україні вже могли повністю автономно працювати під час перебоїв зі світлом, теплом та водою.
Раніше ми писали про те, що українські вчені ще у 2021-му розробили прототип вакцини проти COVID-19. При випробуваннях на тваринах вона показала 93% нейтралізувальної активності. Однак розробку зупинили.