Разработка показала 93% успеха: почему Украина не запустила свою вакцину против Covid-19

Украинские ученые еще в 2021 году разработали прототип вакцины против COVID-19 на основе дрожжей. В ходе испытаний на мышах сыворотка крови животных показала 93% нейтрализующей активности. Однако разработку приостановили.

Об этом в интервью рассказал директор Института биологии клетки НАН Украины Константин Дмитрук .

Как работал прототип вакцины

Для создания вакцины исследователи использовали дрожжи Komagataella phaffii. Они разместили на поверхности дрожжевых клеток фрагмент белка шипа SARS-CoV-2, отвечающий за связывание с клетками человека.

После инактивации дрожжей путем прогревания препарат был готов к пероральному применению.

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По словам Дмитрука, производство вакцины можно было относительно легко масштабировать, а ее хранение и транспортировка не нуждались в особых условиях, как в случае с РНК-вакцинами.

Прототип опробовали на мышах. Результаты показали, что сыворотка крови иммунизированных животных содержала антитела с высокой нейтрализующей активностью - 93%.

Однако положительные результаты на животных еще не означают, что препарат можно применять людям. Для этого разработка должна была пройти дальнейшие доклинические и клинические исследования, требующие значительного финансирования.

"Испытание нуждается в значительных средствах, причем положительный результат не гарантирован", - отметил Дмитрук, объясняя, почему большинство разработок не доходят до стадии готового продукта.

В конце 2021 года проект завершили, поскольку дальнейшие исследования нуждались в значительных средствах, а к тому времени уже появились одобренные вакцины.

Почему сложно создать вакцину в Украине

По словам ученого, разработать собственную вакцину для людей в Украине сложно прежде всего из-за высокой стоимости исследований и конкуренции на мировом рынке.

"За годы независимости Украина не вывела на рынок никакой самостоятельно разработанной вакцины для людей", - сказал Дмитрук.

В то же время он считает более реалистичным направлением разработку ветеринарных вакцин. Это спрос, а процесс разработки и регистрации таких препаратов проще, требует меньше времени и средств. Кроме того, в этом заинтересован агробизнес.

"Наши разработки могли бы гораздо быстрее найти практическое применение именно в ветеринарии", - подытожил директор Института биологии клетки НАН Украины.