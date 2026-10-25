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Разработка показала 93% успеха: почему Украина не запустила свою вакцину против Covid-19

09:00 25.10.2026 Вс
2 мин
aimg Василина Копытко
Разработка показала 93% успеха: почему Украина не запустила свою вакцину против Covid-19 Украина свернула разработку вакцины в 2021-м (фото иллюстративное: Getty Images)
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Украинские ученые еще в 2021 году разработали прототип вакцины против COVID-19 на основе дрожжей. В ходе испытаний на мышах сыворотка крови животных показала 93% нейтрализующей активности. Однако разработку приостановили.

Об этом в интервью рассказал директор Института биологии клетки НАН Украины Константин Дмитрук.

Как работал прототип вакцины

Для создания вакцины исследователи использовали дрожжи Komagataella phaffii. Они разместили на поверхности дрожжевых клеток фрагмент белка шипа SARS-CoV-2, отвечающий за связывание с клетками человека.

После инактивации дрожжей путем прогревания препарат был готов к пероральному применению.

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По словам Дмитрука, производство вакцины можно было относительно легко масштабировать, а ее хранение и транспортировка не нуждались в особых условиях, как в случае с РНК-вакцинами.

Прототип опробовали на мышах. Результаты показали, что сыворотка крови иммунизированных животных содержала антитела с высокой нейтрализующей активностью - 93%.

Однако положительные результаты на животных еще не означают, что препарат можно применять людям. Для этого разработка должна была пройти дальнейшие доклинические и клинические исследования, требующие значительного финансирования.

"Испытание нуждается в значительных средствах, причем положительный результат не гарантирован", - отметил Дмитрук, объясняя, почему большинство разработок не доходят до стадии готового продукта.

В конце 2021 года проект завершили, поскольку дальнейшие исследования нуждались в значительных средствах, а к тому времени уже появились одобренные вакцины.

Почему сложно создать вакцину в Украине

По словам ученого, разработать собственную вакцину для людей в Украине сложно прежде всего из-за высокой стоимости исследований и конкуренции на мировом рынке.

"За годы независимости Украина не вывела на рынок никакой самостоятельно разработанной вакцины для людей", - сказал Дмитрук.

В то же время он считает более реалистичным направлением разработку ветеринарных вакцин. Это спрос, а процесс разработки и регистрации таких препаратов проще, требует меньше времени и средств. Кроме того, в этом заинтересован агробизнес.

"Наши разработки могли бы гораздо быстрее найти практическое применение именно в ветеринарии", - подытожил директор Института биологии клетки НАН Украины.

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