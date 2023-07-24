РФ обстреляла Торецк: один из снарядов упал у части ГСЧС, ранен спасатель
Фото: во время обстрела Торецка Донецкой области ранен спасатель местной части ГСЧС (Getty Images)
Российские оккупанты обстреляли Торецк Донецкой области. Один из снарядов упал возле местной пожарной части. Ранен спасатель.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.
"Вчера город подвергся массированному обстрелу, один из снарядов попал рядом с пожарно-спасательной частью, в результате чего получил осколочное ранение заместитель начальника 84 государственной пожарно-спасательной части Николай Власенко",- говорится в сообщении.
На автомобиле скорой помощи спасателя был доставлен в медучреждение, в настоящее время за его жизнь борются врачи.
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