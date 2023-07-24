РФ обстреляла Торецк: один из снарядов упал у части ГСЧС, ранен спасатель

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины .

"Вчера город подвергся массированному обстрелу, один из снарядов попал рядом с пожарно-спасательной частью, в результате чего получил осколочное ранение заместитель начальника 84 государственной пожарно-спасательной части Николай Власенко",- говорится в сообщении.

На автомобиле скорой помощи спасателя был доставлен в медучреждение, в настоящее время за его жизнь борются врачи.