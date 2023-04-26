Оккупанты дважды обстреляли пожарную часть в Харьковской области: есть разрушения
В среду, 26 апреля, русские войска дважды обстреляли пожарную часть в Харьковской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ГУ ГСЧС в Харьковской области.
"Дважды в течение дня россияне обстреляли пожарную часть в Харьковской области. В результате артобстрела повреждения получили здание, а также техника спасателей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что такие действия врага только в очередной раз доказывают, что они сознательно нарушают все нормы международного права.
"К счастью, личный состав не пострадал и будет и дальше оказывать помощь в ликвидации последствий этой неспровоцированной войны. Мы все восстановим и отстроим, ведь боремся за нашу победу не сами", - добавили в ГСЧС.
Напомним, что в среду, 26 апреля, российские войска обстреляли Антоновский мост возле Херсона. В результате вражеской атаки есть погибший и раненый.
Российские войска не прекращают обстрелы приграничье Сумской области. За последние сутки были зафиксированы обстрелы четырех пограничных общин.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.