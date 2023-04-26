Оккупанты дважды обстреляли пожарную часть в Харьковской области: есть разрушения

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ГУ ГСЧС в Харьковской области.

"Дважды в течение дня россияне обстреляли пожарную часть в Харьковской области. В результате артобстрела повреждения получили здание, а также техника спасателей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что такие действия врага только в очередной раз доказывают, что они сознательно нарушают все нормы международного права.

"К счастью, личный состав не пострадал и будет и дальше оказывать помощь в ликвидации последствий этой неспровоцированной войны. Мы все восстановим и отстроим, ведь боремся за нашу победу не сами", - добавили в ГСЧС.