РФ обстріляла Торецьк: один з снарядів впав біля частини ДСНС, поранено рятувальника
Російські окупанти обстріляли Торецьк Донецької області. Один зі снарядів впав біля місцевої пожежної частини. Поранено рятувальника.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.
"Вчора місто зазнало масованого обстрілу, один зі снарядів влучив поруч із пожежно-рятувальною частиною, внаслідок чого зазнав осколкового поранення заступник начальника 84 державної пожежно-рятувальної частини Микола Власенко",- йдеться в повідомленні.
На автомобілі швидкої медичної допомоги рятувальника було доставлено до медзакладу, на даний час за його життя борються лікарі.
Обстріли пожежних частин України
Російські війська постійно обстрілюють пожежні частини у різних областях та містах України. Зокрема, окупанти в травні атакували пожежну частину у Дніпропетровській області, внаслідок чого постраждала людина. А у квітні російські війська двічі обстріляли пожежну частину у Харківській області.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.