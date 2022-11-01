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Россияне обстреляли шесть громад в Сумской области: есть раненый

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Украина, Вторник 01 ноября 2022 21:57
Россияне обстреляли шесть громад в Сумской области: есть раненый Фото: Россияне обстреляли шесть общин в Сумской области (t.me/Zhyvytskyy)
Автор: Дмитрий Браславский

Во вторник, 1 ноября, россияне обстреляли шесть общин в Сумской области. В результате атаки оккупантов был ранен мужчина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

"Почти сотню снарядов и мин сегодня враг направил на приграничье нашей области", - говорится в сообщении.

Живицкий заявил, что россияне вели огонь по шести общинам:

  • Шалыгинская община: окрестности одного из пограничных сел россияне обстреляли из минометов. Всего было 17 взрывов. Без разрушений;
  • Великописаревская община: тоже минометный обстрел с территории России по приграничной (12 "приходов"). Осколками повредило гражданский автомобиль;
  • Юнаковскую общину россияне обстреляли дважды. Днем более часа здесь продолжался артиллерийский обстрел из САУ (20 "приходов"). Вечером россияне продолжили варить из САУ. Плюс еще 17 "приходов". Поврежденная энергосистема;
  • Глуховскую общину подверглось обстрелам из реактивной артиллерии (РСЗО). Было 15 "приходов". Без разрушений;
  • Миропольскую общину: по окрестностям одного из сел с 20 часов велся минометный обстрел (10 "приходов"). По состоянию на 21 час обстрел продолжился.

Также россияне обстреляли Новослободскую общину. Глава области сообщил, что были повреждены два дома мирных жителей, а один человек ранен в больнице. В одном из хозяйств осколками убило коня.

Напомним, что ранее россияне в течение дня обстреляли две пограничные общины Сумской области - Краснопольскую и Середино-Будскую. Всего зафиксировано 28 прилетов.

Также россияне ведут наступление на трех направлениях, а ВСУ сбили восемь беспилотников.

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