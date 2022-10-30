Оккупанты за день почти 30 раз обстреляли Сумскую область: ранена женщина

Россияне в течение дня обстреляли две пограничные громады Сумской области – Краснопольскую и Середино-Будскую. Всего зафиксировано 28 прилетов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

По Краснопольской громаде оккупанты открывали огонь из минометов 82 мм калибра 12 раз. В результате обстрела ранена женщина. У нее зафиксирована минно-взрывная травма, врачи извлекли из ее головы осколок. Сейчас жизни и здоровью пострадавшей ничего не угрожает.

Середино-Будскую громаду российская армия обстреляла также из минометов, 120 мм калибра. В общей сложности зафиксировали 16 приходов. В результате обстрела поврежден частный дом и автомобиль в одном из сел.