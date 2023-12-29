РФ обстреляла Невское в Луганской области: есть раненый, его спасла полиция (видео)

Российская армия вчера, 28 декабря, атаковала село Невское в Луганской области. В результате этого пострадал мужчина, его удалось спасти правоохранителям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Луганской области .

Отмечается, что вчера в течение дня российская авиация осуществила не менее 20 ударов с неба по деоккупированному селу Невское.

"В результате бомбардировок ранения получил 70-летний мужчина и было полностью разрушено 5 частных домов", - говорится в заявлении.

Сегодня полиция прибыла в населенный пункт, задокументировала факты обстрелов села, изъяли обломки и собрали доказательства военного преступления армии РФ.

"Кроме этого, сотрудники полиции эвакуировали раненого дедушку в медицинское учреждение и 69-летнюю мать с 48-летней дочерью к родственникам, ведь их дом был полностью разрушен", - добавили в полиции.

Обстрел деревень в Луганской области

Украинские военные в прошлом году освободили часть сел в Луганской области, однако оккупанты регулярно обстреливают населенные пункты.

В сентябре сообщалось, что российские войска авиационными бомбами обстреляли село Невское в Луганской области. В результате вражеской атаки погибла женщина.

Также в июне сообщалось, что российские военные обстреляли село Невское в Луганской области. В результате вражеской атаки был ранен мужчина.