РФ обстріляла Невське в Луганській області: є поранений, його врятувала поліція (відео)

Російська армія вчора, 28 грудня, атакувала село Невське в Луганській області. Унаслідок цього постраждав чоловік, його вдалося врятувати правоохоронцям.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Луганської області .

Зазначається, що вчора протягом дня російська авіація здійснила щонайменше 20 ударів з неба по деокупованому селу Невське.

"Унаслідок бомбардувань поранення отримав 70-річний чоловік і було повністю зруйновано 5 приватних будинків", - йдеться в заяві.

Сьогодні поліція прибула до населеного пункту, задокументувала факти обстрілів села, вилучили уламки та зібрали докази воєнного злочину армії РФ.

"Окрім цього, співробітники поліції евакуювали пораненого дідуся до медичного закладу та 69-річну матір із 48-річною донькою до родичів, адже їхній дім був повністю зруйнований", - додали в поліції.

Обстріл сіл у Луганській області

Українські військові торік звільнили частину сіл у Луганській області, проте окупанти регулярно обстрілюють населені пункти.

У вересні повідомлялось, що російські війська авіаційними бомбами обстріляли село Невське в Луганській області. Унаслідок ворожої атаки загинула жінка.

Також у червні повідомлялось, що російські військові обстріляли село Невське в Луганській області. Внаслідок ворожої атаки було поранено чоловіка.