РФ обстреляла гидротехнические сооружения в Сумской области: есть ли угроза для гражданских

Во время очередного обстрела Сумской области российские оккупанты попали по гидротехническим сооружениям в Великописаревской громаде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Сумской областной военной администрации (ОВА).

Как пишет ОВА, сейчас подтопления населенных пунктов нет. Уровень воды стабильный и без подъема. Ситуация находится под контролем специалистов.

В частности председатель ОВА Олег Григоров поручил Ахтырской районной военной администрации провести заседание комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) с привлечением представителей Регионального офиса водных ресурсов. Согласно выводам заседания угрозы для гражданских пока нет.

"В случае изменений - оперативно будем информировать жителей", - добавляет ОВА.

Фото: РФ обстреляла гидротехнические сооружения в Сумской области (t.me/Sumy_news_ODA)

Разрушен мост

"Суспільне", в свою очередь, сообщает, что в Сумской области во время обстрела также был разрушен мост, который соединял Ямное с Вольным и Большой Писаревкой и с трассой Краснополье - Харьков.