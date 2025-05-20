РФ обстреляла гидротехнические сооружения в Сумской области: есть ли угроза для гражданских
Во время очередного обстрела Сумской области российские оккупанты попали по гидротехническим сооружениям в Великописаревской громаде.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Сумской областной военной администрации (ОВА).
Как пишет ОВА, сейчас подтопления населенных пунктов нет. Уровень воды стабильный и без подъема. Ситуация находится под контролем специалистов.
В частности председатель ОВА Олег Григоров поручил Ахтырской районной военной администрации провести заседание комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) с привлечением представителей Регионального офиса водных ресурсов. Согласно выводам заседания угрозы для гражданских пока нет.
"В случае изменений - оперативно будем информировать жителей", - добавляет ОВА.
Фото: РФ обстреляла гидротехнические сооружения в Сумской области (t.me/Sumy_news_ODA)
Разрушен мост
"Суспільне", в свою очередь, сообщает, что в Сумской области во время обстрела также был разрушен мост, который соединял Ямное с Вольным и Большой Писаревкой и с трассой Краснополье - Харьков.
Обстрелы Украины со стороны России
С начала полномасштабной войны Российская Федерация (РФ) регулярно прибегает к обстрелам территории Украины. Под удар также часто попадает гражданская инфраструктура, что создает дополнительную угрозу.
Для атак террористы применяют управляемые авиационные бомбы (КАБы), ракеты различных типов, беспилотные летательные аппараты (БпЛА) и артиллерию. К запуску дронов враг прибегает каждую ночь. Например, в ночь на 20 мая россияне запустили 108 ударных дронов. Силы противовоздушной обороны (ПВО) работали в северных и восточных областях.
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