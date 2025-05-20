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Дроны атаковали с пяти направлений: как Украина отбила ночную атаку россиян

Вторник 20 мая 2025 09:09
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Дроны атаковали с пяти направлений: как Украина отбила ночную атаку россиян Иллюстративное фото: Воздушные силы рассказали о ночной атаке дронов (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Российская армия в течение последних суток запустила по территории Украины 108 ударных дронов. Силы ПВО работали в северных и восточных областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы.

В ночь на 20 мая, с 19:00 19 мая, Россия атаковала 108-ю ударными дронами типа "Шахед" и беспилотниками-имитаторами различных типов.

Дроны были запущены с территории России:

  • Брянск;
  • Шаталово;
  • Орел;
  • Миллерово;
  • Приморско-Ахтарск.

По данным Воздушных сил, атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 09:00 противовоздушной обороной обезврежено 93 вражеских дрона типа "Шахед" и беспилотники других типов на востоке, севере и в центре страны. 35 из них - сбиты огневыми средствами поражения, 58 - локально потеряны, без негативных последствий.

В результате вражеской атаки пострадали:

  • Донецкая область;
  • Днепропетровская область;
  • Сумская область;
  • Житомирская область.

Ночная дроновая атака

Напомним, вчера вечером был зафиксирован запуск дронов со стороны российских захватчиков для очередной атаки по территории Украины.

По данным Воздушных сил, в ряде областей объявлялся сигнал воздушной тревоги. Также в некоторых регионах были замечены разведывательные дроны врага.

Утром стало известно, что этой ночью под вражескую воздушную атаку попали разные районы Днепропетровской области. В регионе в результате дроновых ударов фиксируются пожары, пострадало здание одного из предприятий.

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